Из района вулкана Толбачик на Камчатке эвакуированы все 152 человека
Обложка © VK / Правительство Камчатского края
Завершена эвакуация туристов из района вулкана Толбачик, где ранее из-за размытой дороги застряли люди. Всего удалось вывезти 152 человека, сообщили в правительстве Камчатки.
Из района вулкана Толбачик на Камчатке эвакуированы все 152 человека. Видео © МАХ / Солодов. Камчатка
Часть туристов уже отправилась в Петропавловск-Камчатский — из поворота на Эссо в краевую столицу выехали 128 человек. Ещё 11 граждан Белоруссии, которые тоже были среди застрявших, решили продолжить своё путешествие и направились в Эссо, чтобы завершить запланированные маршруты. 12 человек отправились в посёлок Козыревск.
«Авиационная часть спасательной операции успешно завершена, медицинская помощь никому не требовалась», — рерайт простыми словами.
Напомним, 22 августа туристы не смогли уехать из-за того, что дорогу размыло ливнями — образовались глубокие промоины, и проехать стало невозможно. Всего там застряли 149 человек. Вертолётами эвакуируют 117 туристов. Остальные 32 — это водители, они остались с машинами и ждут, пока дорогу восстановят.
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