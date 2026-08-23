Из района вулкана Толбачик на Камчатке эвакуированы все 152 человека

Завершена эвакуация туристов из района вулкана Толбачик, где ранее из-за размытой дороги застряли люди. Всего удалось вывезти 152 человека, сообщили в правительстве Камчатки.

Часть туристов уже отправилась в Петропавловск-Камчатский — из поворота на Эссо в краевую столицу выехали 128 человек. Ещё 11 граждан Белоруссии, которые тоже были среди застрявших, решили продолжить своё путешествие и направились в Эссо, чтобы завершить запланированные маршруты. 12 человек отправились в посёлок Козыревск.