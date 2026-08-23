Всего в районе Толбачика на Камчатке застряли 149 человек

На туристическом маршруте вулкана Толбачик на Камчатке застряли 149 человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Вертолёты вывезут с маршрута 117 туристов. Сейчас экипажи также эвакуируют гидов. Людей доставят до перекрёстка с поворотом на село Эссо. Оттуда автобусы отвезут их в Петропавловск-Камчатский.

«Остальные 32 человека — это водители, которые остаются на месте вместе с техникой», — говорится в сообщении.

Водители дождутся, пока службы расчистят дорогу. После восстановления проезда они покинут маршрут на своих машинах.

Ранее сообщалось, что власти Камчатки начали вывозить туристов из природного парка «Вулканы Камчатки». Первая группа начала вылетать с площадки «Мёртвый лес». Следом к посадке в вертолёт готовилась вторая группа.