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23 августа, 04:32

Всего в районе Толбачика на Камчатке застряли 149 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На туристическом маршруте вулкана Толбачик на Камчатке застряли 149 человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Вертолёты вывезут с маршрута 117 туристов. Сейчас экипажи также эвакуируют гидов. Людей доставят до перекрёстка с поворотом на село Эссо. Оттуда автобусы отвезут их в Петропавловск-Камчатский.

«Остальные 32 человека — это водители, которые остаются на месте вместе с техникой», — говорится в сообщении.

Водители дождутся, пока службы расчистят дорогу. После восстановления проезда они покинут маршрут на своих машинах.

На Камчатке начали эвакуацию застрявших в районе вулкана Толбачик туристов
На Камчатке начали эвакуацию застрявших в районе вулкана Толбачик туристов

Ранее сообщалось, что власти Камчатки начали вывозить туристов из природного парка «Вулканы Камчатки». Первая группа начала вылетать с площадки «Мёртвый лес». Следом к посадке в вертолёт готовилась вторая группа.

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Антон Голыбин
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