На Камчатке начали эвакуацию застрявших в районе вулкана Толбачик туристов

Туристов, застрявших в районе вулкана Толбачик из-за размыва дороги, эвакуируют 23 августа. Как сообщили в правительстве Камчатского края, эвакуация будет проводиться с площадки «Мёртвый лес» с использованием вертолётов, которые доставят людей до автодороги, откуда автобусы отвезут их в Петропавловск-Камчатский.

«Эвакуация туристов вертолётами начнётся сегодня с площадки «Мёртвый лес». 79 туристов прямо сейчас организованной группой идут пешком от «Клешни» в сторону площадки «Мёртвый лес». Ещё 15 человек, прибывшие утром с маршрута, уже ожидают отправки», — заявили местные власти в MAX.

В правительстве добавили, что изначально планировали задействовать площадку «Клешня», однако от этой идеи было решено отказаться из-за внезапного ухудшения погоды. Для перевозки спасённых туристов от развилки Крапивная в краевой центр направлены три автобуса. Всего необходимо вывезти порядка 115 человек.

Причиной блокировки стали проливные дожди и подъём уровня воды в реке Студёной, которые размыли единственную подъездную дорогу к вулкану Плоский Толбачик, в результате чего в зоне отрезания оказались более ста человек.

Ранее Life.ru писал, что застрявших туристов в парке «Вулканы Камчатки» вывезут в воскресенье утром, так как в тёмное время проведение необходимых работ и вывоз людей авиацией ограничены. Путь для транспорта оказался отрезан, однако власти подтвердили, что все путешественники в безопасности и выходят на связь.