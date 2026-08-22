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22 августа, 18:31

Эвакуацию туристов, застрявших в парке «Вулканы Камчатки», отложили до утра

Обложка © Telegram / Вулканы Камчатки

Обложка © Telegram / Вулканы Камчатки

Туристов, застрявших в парке «Вулканы Камчатки», вывезут в воскресенье, 23 августа, утром. Как сообщили в региональном правительстве, из-за сильных дождей разлились река Студеная и ручей Сухой, что привело к затоплению дороги у вулкана Толбачик. Путь для транспорта оказался отрезан, однако власти подтвердили, что все путешественники в безопасности и выходят на связь.

«В тёмное время суток проведение необходимых работ и вывоз людей авиацией ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда планируется начать с утра», — говорится в сообщении правительства.

Сход селя произошёл в начале маршрута к Вилючинскому водопаду на Камчатке
Сход селя произошёл в начале маршрута к Вилючинскому водопаду на Камчатке

Похожая ситуация на Камчатке произошла 10 августа. Тогда туристическая группа с детьми оказалась отрезана от безопасного пути из-за разлившейся реки неподалёку от Мутновской геотермальной станции. На помощь людям направили сводный отряд спасателей, которые планировали организовать верёвочную переправу.

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Наталья Демьянова
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