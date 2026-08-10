Спасатели выдвинулись к застрявшей у реки тургруппе с детьми на Камчатке

Сводный отряд спасателей выдвинулся к туристической группе с детьми, которая не смогла преодолеть разлившуюся реку в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции. Группа, совершавшая многодневный пеший поход по горной местности и долинам рек, оказалась отрезанной от безопасного пути из-за резкого подъёма уровня воды.

На помощь туристам в ночь на 10 августа выдвинулась объединённая группировка, сформированная из спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Спасатели планируют организовать через реку верёвочную переправу и обеспечить контроль за безопасностью всех членов группы во время перехода через водную преграду.

Ранее десять человек оказались заблокированы в Юрьевских пещерах из-за ливня. Происшествие случилось днём 9 августа в Камско-Устьинском районе Татарстана. Во время сильного дождя вода начала затапливать подземные помещения. Поток принёс стволы деревьев, которые стали перекрывать вход в пещеру. Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в МЧС. Спасатели узнали о происшествии после возникновения угрозы затопления. До начала спасательной операции все десять человек самостоятельно вышли на поверхность. Медицинская помощь им не потребовалась.