Тела трёх человек достали из реки в Чечне, среди них ребёнок

Тела трёх человек обнаружили в реке в Серноводском районе Чечни. Среди погибших есть несовершеннолетний, сообщает РЕН ТВ.

На месте работают следователи. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины гибели людей. Возраст остальных погибших и точное место, где их обнаружили, пока не называются. Также не сообщается, находились ли все трое в воде одновременно и что предшествовало трагедии.

Похожая трагедия ранее произошла в соседней Ингушетии. Life.ru писал, что тело восьмилетнего Хизира, которого унесло течением Сунжи, нашли примерно в десяти километрах от места его исчезновения. Ребёнок пропал после попытки спасти тонущего друга, его искали восемь дней сотни спасателей и добровольцев.