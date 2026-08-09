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9 августа, 13:37

Тела трёх человек достали из реки в Чечне, среди них ребёнок

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тела трёх человек обнаружили в реке в Серноводском районе Чечни. Среди погибших есть несовершеннолетний, сообщает РЕН ТВ.

На месте работают следователи. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины гибели людей. Возраст остальных погибших и точное место, где их обнаружили, пока не называются. Также не сообщается, находились ли все трое в воде одновременно и что предшествовало трагедии.

Тело 14-летнего школьника, нырнувшего в горную реку в Сочи, нашли спустя 5 дней
Тело 14-летнего школьника, нырнувшего в горную реку в Сочи, нашли спустя 5 дней

Похожая трагедия ранее произошла в соседней Ингушетии. Life.ru писал, что тело восьмилетнего Хизира, которого унесло течением Сунжи, нашли примерно в десяти километрах от места его исчезновения. Ребёнок пропал после попытки спасти тонущего друга, его искали восемь дней сотни спасателей и добровольцев.

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Николь Вербер
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