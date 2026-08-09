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9 августа, 13:23

Тело 14-летнего школьника, нырнувшего в горную реку в Сочи, нашли спустя 5 дней

Обложка © Telegram/Сочи Главный

Обложка © Telegram/Сочи Главный

Тело 14-летнего Никиты, которого несколько дней искали после исчезновения в реке Сочи, обнаружили в воскресенье, 9 августа. Об этом передаёт Kub Mash со ссылкой на очевидцев.

Подросток пропал 5 августа в районе КСМ. По предварительным данным, он оказался в воде выше базы отдыха «Славянский дворик» и не смог подняться на поверхность. Спасатели обследовали русло и береговую линию.

Поиски продолжались пятые сутки. К спасателям и водолазам присоединились и добровольцы. Родные Никиты просили местных жителей помочь соорудить временную дамбу, чтобы ослабить течение и дать специалистам возможность проверить наиболее сложный участок реки.

Брат с сестрой начали тонуть на Балтийской косе, спасти удалось только девочку
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Совсем недавно в Сочи произошла похожая трагедия. В конце июля Life.ru писал, что спасатели нашли в Чёрном море тело ребёнка, которого вместе с отцом унесло течением реки Псезуапсе. Поиски в Лазаревском районе тогда продолжались три дня, мальчика обнаружили возле устья реки неподалёку от пляжа «Чайка».

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Николь Вербер
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