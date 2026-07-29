В Сочи завершились поиски пропавшего ребёнка, тело нашли в Чёрном море

В Лазаревском районе Сочи спасатели обнаружили тело ребёнка, пропавшего после попытки перейти реку Псезуапсе вместе с отцом. Поисковая операция продолжалась три дня. Работы проводили специалисты МКУ «Служба спасения города Сочи» с использованием плавсредств и специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе службы.

Мальчика нашли в акватории Чёрного моря рядом с устьём реки Псезуапсе, неподалёку от пляжа «Чайка» в посёлке Лазаревское. Трагедия произошла 27 июля возле пляжа «Багратион». Ребёнок вместе с отцом пытался перейти русло реки, однако их унесло сильным течением в сторону моря.

После поступления информации о происшествии спасательные службы оперативно начали поисковые работы. К операции привлекли сотрудников МКУ «Служба спасения города Сочи», два плавсредства и специальную технику. Ежедневно на месте работали около 15 специалистов.

Одни группы обследовали береговую линию, другие проверяли морскую акваторию с помощью катеров. После завершения поисков спасательная служба выразила соболезнования родным и близким погибшего ребёнка.

Ранее в Лазаревском районе Сочи произошла трагедия на реке Псезуапсе. Двое мужчин попытались перейти водоём вброд, однако сильное течение унесло их в сторону Чёрного моря. Спасатели обнаружили одного из пострадавших примерно в 50 метрах от береговой линии. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, врачи не смогли его спасти.