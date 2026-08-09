В Сочи около недели ищут 14-летнего школьника, нырнувшего в горную реку

В Сочи продолжаются поиски 14-летнего подростка, пропавшего 5 августа в микрорайоне КСМ. Мальчик исчез после того, как прыгнул в реку Сочи вблизи базы отдыха «Славянский дворик». С тех пор о нём ничего не известно.

На поиски мальчика брошены все силы — более 100 человек, включая водолазов, которые уже несколько дней обследуют русло реки. Волонтёры даже начали строить дамбу, чтобы остановить течение и облегчить поиски. Обследованы самые сложные участки, но пока безрезультатно.

Как пишет SHOT, в этом месте река коварна — людей буквально засасывает под воду, словно кто-то тянет за ногу. И это не просто страшилки. В сентябре 1996 года неподалёку отсюда погибла группа спасателей. Тогда лодка с тремя опытными профессионалами попала в водоворот и перевернулась. Сергей Скорынин, Вадим Соловьёв и Олег Куранов пытались выбраться, но не смогли.

Теперь история повторяется — только на этот раз жертвой стал подросток. Поиски продолжаются, но время уходит. Родные и волонтёры надеются на чудо.

Ранее в Дагестане во время купания в Каспийском море недалеко от села Инчхе Каякентского района утонул 15-летний подросток. По предварительным данным, трагедия произошла в акватории моря. После гибели школьника прокуратура республики начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.