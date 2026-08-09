Брат с сестрой начали тонуть на Балтийской косе, спасти удалось только девочку

Следственный комитет по Калининградской области проводит проверку по факту гибели 26-летнего жителя Балтийска. Тело молодого человека было найдено на пляже Балтийской косы утром 9 августа.

По версии следствия, накануне вечером молодой человек вместе с 10-летней сестрой проигнорировал запрет на купание и вошёл в воду. Из-за сильного отбойного течения обоих начало уносить в море. Спасателям удалось вытащить ребёнка, однако мужчину спасти не удалось. При осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

«По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Дагестане во время купания в Каспийском море недалеко от села Инчхе Каякентского района утонул 15-летний подросток. По предварительным данным, трагедия произошла в акватории моря. После гибели школьника прокуратура республики начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.