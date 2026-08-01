В Петербурге и Ленобласти с начала купального сезона утонули 35 человек

С начала купального сезона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области утонули 35 человек, среди них — четверо детей. Большинство случаев произошло там, где купаться запрещено, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

В городе погибли 14 человек, включая троих детей. Люди тонули в Финском заливе, Большой Неве, реках Монастырке, Пряжке и Охте, а также в карьерах и озёрах. Например, в пруду Южно-Приморского парка за лето утонули уже два человека. Ещё один мужчина погиб, прыгнув с Бердова моста в Адмиралтейском районе.

В Ленинградской области утонули 21 человек, включая одного ребёнка. Спасатели заметили, что в этом сезоне стало больше трагедий на сапбордах. Один из самых громких случаев — в Ломоносовском районе, где в Финском заливе утонули две подруги. Их застала непогода, а спасательных жилетов на них не было.

В МЧС подчёркивают: главная причина гибели — купание в запрещённых местах, где нет спасателей и не проверено дно. В случае с детьми добавляется недосмотр родителей. При этом разрешённых мест для купания в Петербурге и области по-прежнему мало.

Недавно на озере Тундра под Норильском утонул 16-летний парень. По данным полиции, на берегу отдыхала группа подростков. Парень с подругой решили устроить соревнование — кто быстрее переплывёт часть озера. Во время заплыва юноша ушёл под воду и больше не появился.