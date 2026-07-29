Поспорил с подругой, кто быстрее переплывёт: В Норильске подросток утонул в реке Тундра
В Норильске 16-летний подросток утонул во время заплыва наперегонки
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На озере Тундра под Норильском во время купания утонул 16-летний парень. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю в мессенджере «Макс».
По предварительным данным полиции, на берегу отдыхала группа подростков. Юноша со своей подругой затеяли соревнование — кто быстрее переплывёт часть водоёма. Во время этого заплыва молодой человек скрылся под водой и больше не выплыл.
Сейчас на берегу озера работают следователи, оперативники, а также спасатели и сотрудники МЧС. Все детали произошедшего пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в Гореловском озере в Санкт-Петербурге погиб ещё один 16-летний подросток. Юноша прыгнул в воду с сапборда примерно в десяти метрах от берега и больше не всплыл. Прибывшие водолазы обследовали акваторию и нашли тело на глубине около 1,5 метра. Об этом рассказали в городском управлении МЧС.
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