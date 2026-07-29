Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 08:36

Поспорил с подругой, кто быстрее переплывёт: В Норильске подросток утонул в реке Тундра

В Норильске 16-летний подросток утонул во время заплыва наперегонки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abdul Razak Latif

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abdul Razak Latif

На озере Тундра под Норильском во время купания утонул 16-летний парень. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю в мессенджере «Макс».

По предварительным данным полиции, на берегу отдыхала группа подростков. Юноша со своей подругой затеяли соревнование — кто быстрее переплывёт часть водоёма. Во время этого заплыва молодой человек скрылся под водой и больше не выплыл.

Сейчас на берегу озера работают следователи, оперативники, а также спасатели и сотрудники МЧС. Все детали произошедшего пока выясняются.

В Челябинской области подросток утонул в реке Уй, пытаясь достать обувь
В Челябинской области подросток утонул в реке Уй, пытаясь достать обувь

Ранее сообщалось, что в Гореловском озере в Санкт-Петербурге погиб ещё один 16-летний подросток. Юноша прыгнул в воду с сапборда примерно в десяти метрах от берега и больше не всплыл. Прибывшие водолазы обследовали акваторию и нашли тело на глубине около 1,5 метра. Об этом рассказали в городском управлении МЧС.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar