В Челябинской области подросток утонул в реке Уй, пытаясь достать обувь

В Челябинской области 16-летний подросток утонул в реке Уй. Трагедия произошла в районе посёлка Черноречье Троицкого округа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

По версии следствия, всё случилось 24 июля. Компания из семи подростков отмечала день рождения у воды примерно в полутора километрах от Черноречья. Один из ребят подошёл к реке, чтобы умыться, и в этот момент с его ноги слетела обувь. Парень попробовал достать её, но оказался в воде и сам выбраться уже не смог.

В ведомстве рассказали, что тело подростка нашли спасатели во время поисков — оно находилось в двух метрах от берега. Как выяснили следователи, погибший парень рос в полной семье и на учёте не числился. Когда произошла трагедия, его родители были дома.

Специалисты осмотрели место гибели, назначили судебные экспертизы и продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Самарской области в реке Самара у села Борское утонули двое мальчиков 2009 и 2012 годов рождения. Третьего ребёнка спасли очевидцы, вытащив его из воды.