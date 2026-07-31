Полез за мячом и не выплыл: В Подмосковье ребёнок погиб на глазах у друзей

В городском округе Электросталь на Южном пруду погиб ребенок. О трагедии сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

По предварительным данным, компания мальчиков играла в футбол на берегу. В какой-то момент мяч упал в воду, и школьник 2017 года рождения отправился за ним.

Примерно в пяти метрах от суши он ушёл под воду. Очевидцы вызвали спасателей.

На место прибыла водолазная группа «Центроспас». В 21:15 тело погибшего подняли на поверхность.

В ведомстве уточнили: этот пруд не оборудован для купания. Дежурный пост спасателей на пляже отсутствовал.

МЧС России призывает родителей не отпускать несовершеннолетних к водоемам одних. Даже если ребенок умеет плавать, он может растеряться или угодить в яму. Нельзя оставлять детей без присмотра. Отвлекаясь на телефон или беседу, взрослые совершают роковую ошибку.

Также специалисты советуют выбирать только оборудованные пляжи. Там проверено дно, а рядом находятся те, кто способен быстро оказать помощь. Детям важно объяснять запрет на ныряние в незнакомых местах и заплывание за буйки.