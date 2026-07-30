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30 июля, 15:42

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер Кирилл Павлов утонул в реке

Кирилл Павлов. Обложка © Telegram / Федерация спортивной борьбы России

Кирилл Павлов. Обложка © Telegram / Федерация спортивной борьбы России

Трагически погиб мастер спорта СССР, тренер Кирилл Павлов. Как сообщили в Федерации спортивной борьбы России, он утонул в реке.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича», — говорится в сообщении.

Где и когда состоится церемония прощания, не уточняется. Помимо прочего, Павлов был заслуженным работником физической культуры и спорта, а также тренером школы имени Петра Юшманова.

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Матвей Константинов
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