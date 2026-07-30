Мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер Кирилл Павлов утонул в реке
Кирилл Павлов. Обложка © Telegram / Федерация спортивной борьбы России
Трагически погиб мастер спорта СССР, тренер Кирилл Павлов. Как сообщили в Федерации спортивной борьбы России, он утонул в реке.
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича», — говорится в сообщении.
Где и когда состоится церемония прощания, не уточняется. Помимо прочего, Павлов был заслуженным работником физической культуры и спорта, а также тренером школы имени Петра Юшманова.
Ранее стало известно о смерти главы Федерации альпинизма Челябинской области. Сергей Печёнкин скончался во время учебно-тренировочных сборов в ущелье Адыр-Су — у него остановилось сердце.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.