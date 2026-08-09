В Татарстане десять туристов оказались заблокированы в пещере из-за ливня

Десять человек оказались заблокированы в Юрьевских пещерах из-за ливня, но самостоятельно выбрались наружу. Происшествие случилось днём 9 августа в Камско-Устьинском районе Татарстана, сообщило ГУ МЧС России по республике.

Во время сильного дождя вода начала затапливать подземные помещения. Поток принёс стволы деревьев, которые стали перекрывать вход в пещеру. Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в МЧС. Спасатели узнали о происшествии после возникновения угрозы затопления.

«Внутри подземного пространства находились десять человек — к сожалению, группа не регистрировалась в МЧС России, поэтому о происшествии стало известно уже после того, как опасность стала реальной», — говорится в сообщении.

К пещерам направили пожарных из Камского Устья и сотрудников поисково-спасательных отрядов из Буинска и Казани. На место также прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Специалисты оценили обстановку и подготовились к эвакуации.

До начала спасательной операции все десять человек самостоятельно вышли на поверхность. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС напомнило, что опасность в пещерах создают особенности подземного рельефа, погода и действия самих туристов. Риск происшествий повышают недостаточная подготовка, неподходящее снаряжение и незнание маршрута. Спасатели рекомендуют заранее изучать прогноз, оценивать сложность маршрута и регистрировать группу.

В Татарстане непогода нарушила энергоснабжение в 51 населённом пункте. Отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч домов, а общее число проживающих в них людей составляет почти 5,5 тысячи человек. За 12 часов выпало 73 мм осадков, а порывы ветра в ряде районов республики достигали 24 м/с. Кроме того, специалисты зафиксировали 63 случая падения деревьев, из которых 59 приходятся на Бугульминский район. Ветер сорвал крыши с 12 сооружений. Повреждено шесть машин.