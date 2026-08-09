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Регион
9 августа, 19:53

В Татарстане 5,5 тыс. жителей и свыше 2 тыс. домов остались без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

В Татарстане непогода нарушила энергоснабжение в 51 населённом пункте. По данным Главного управления МЧС республики, отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч домов, а общее число проживающих в них людей составляет почти 5,5 тысячи человек.

«Частичные адресные отключения электроэнергии зафиксированы в 51 населённом пункте. Без электричества временно остались 2 299 домов, в которых проживают 5 493 человека, включая 917 детей», — уточнили в ведомстве.

Причиной инцидента стал сильный ливень: за 12 часов выпало 73 мм осадков, а порывы ветра в ряде районов республики достигали 24 м/с. Кроме того, специалисты зафиксировали 63 случая падения деревьев, из которых 59 приходятся на Бугульминский район. Ветер сорвал крыши с 12 сооружений. Повреждено шесть машин. Также в Апастовском районе отмечались подтопления, но, по данным ГУ МЧС, затопленные участки уже полностью освободились от воды. По информации ведомства, никто не пострадал.

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Ранее тайфун «Долфин» оставил без электричества более 50 тыс. зданий на юге Японии. Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима. На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Угрозы их жизни нет. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч.

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Алена Пенчугина
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