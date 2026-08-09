В Татарстане 5,5 тыс. жителей и свыше 2 тыс. домов остались без электричества

В Татарстане непогода нарушила энергоснабжение в 51 населённом пункте. По данным Главного управления МЧС республики, отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч домов, а общее число проживающих в них людей составляет почти 5,5 тысячи человек.

«Частичные адресные отключения электроэнергии зафиксированы в 51 населённом пункте. Без электричества временно остались 2 299 домов, в которых проживают 5 493 человека, включая 917 детей», — уточнили в ведомстве.

Причиной инцидента стал сильный ливень: за 12 часов выпало 73 мм осадков, а порывы ветра в ряде районов республики достигали 24 м/с. Кроме того, специалисты зафиксировали 63 случая падения деревьев, из которых 59 приходятся на Бугульминский район. Ветер сорвал крыши с 12 сооружений. Повреждено шесть машин. Также в Апастовском районе отмечались подтопления, но, по данным ГУ МЧС, затопленные участки уже полностью освободились от воды. По информации ведомства, никто не пострадал.

Ранее тайфун «Долфин» оставил без электричества более 50 тыс. зданий на юге Японии. Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима. На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Угрозы их жизни нет. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч.