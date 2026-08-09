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Регион
9 августа, 19:39

«Дельфин» свирепствует на востоке Китая: Миллион человек покинули свои дома

Миллион жителей эвакуированы из домов из-за тайфуна «Дельфин» на востоке Китая

Обложка © X / InsightsofWave

Обложка © X / InsightsofWave

Более 1 млн человек эвакуировали из-за тайфуна «Дельфин» на востоке Китая. Циклон достиг восточного побережья 9 августа у города Юйхуань в провинции Чжэцзян, сообщило агентство Reuters.

Тайфун «Дельфин» вынудил эвакуировать более 1 млн человек в Китае. Видео © X / InsightsofWave

«Дельфин» стал самым мощным тропическим циклоном, который достиг Китая с начала года. Скорость устойчивого ветра в его центре составляла 42 м/с, или 151 км/ч. По международной шкале этот показатель соответствует урагану первой категории.

В Шанхае эвакуировали не менее 30,3 тыс. человек. Из-за непогоды в городе отменили около 1,5 тыс. авиарейсов. Порт Яншань освободил причалы и направил в укрытия более 500 малых и средних судов.

В городе Вэньчжоу власти вывезли из опасных районов свыше 900 тыс. жителей. Для них открыли более тысячи временных пунктов размещения. В провинции Фуцзянь эвакуировали ещё 98,9 тыс. человек.

Власти также вернули суда в порты и вывезли работников с морских объектов. Специалисты усилили проверки водохранилищ, горных рек, строек и районов с риском оползней.

Синоптики ожидают ливни до 10 августа в Чжэцзяне, Шанхае и северной части Фуцзяни. Осадки также могут затронуть провинции Цзянси, Аньхой и Цзянсу. В центральных и восточных районах Чжэцзяна прогнозируют до 500 мм осадков. После выхода на сушу тайфун начал двигаться на запад и терять силу. Метеорологи предупредили о риске паводков и оползней в горных районах и возле малых рек.

На следующей неделе Приморье может накрыть тайфун «Долфин»
На следующей неделе Приморье может накрыть тайфун «Долфин»

Ранее тайфун «Долфин» оставил без электричества более 50 тыс. зданий на юге Японии. Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима. На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Угрозы их жизни нет. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч.

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Антон Голыбин
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