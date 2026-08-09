«Дельфин» свирепствует на востоке Китая: Миллион человек покинули свои дома

Более 1 млн человек эвакуировали из-за тайфуна «Дельфин» на востоке Китая. Циклон достиг восточного побережья 9 августа у города Юйхуань в провинции Чжэцзян, сообщило агентство Reuters.

Тайфун «Дельфин» вынудил эвакуировать более 1 млн человек в Китае. Видео © X / InsightsofWave

«Дельфин» стал самым мощным тропическим циклоном, который достиг Китая с начала года. Скорость устойчивого ветра в его центре составляла 42 м/с, или 151 км/ч. По международной шкале этот показатель соответствует урагану первой категории.

В Шанхае эвакуировали не менее 30,3 тыс. человек. Из-за непогоды в городе отменили около 1,5 тыс. авиарейсов. Порт Яншань освободил причалы и направил в укрытия более 500 малых и средних судов.

В городе Вэньчжоу власти вывезли из опасных районов свыше 900 тыс. жителей. Для них открыли более тысячи временных пунктов размещения. В провинции Фуцзянь эвакуировали ещё 98,9 тыс. человек.

Власти также вернули суда в порты и вывезли работников с морских объектов. Специалисты усилили проверки водохранилищ, горных рек, строек и районов с риском оползней.

Синоптики ожидают ливни до 10 августа в Чжэцзяне, Шанхае и северной части Фуцзяни. Осадки также могут затронуть провинции Цзянси, Аньхой и Цзянсу. В центральных и восточных районах Чжэцзяна прогнозируют до 500 мм осадков. После выхода на сушу тайфун начал двигаться на запад и терять силу. Метеорологи предупредили о риске паводков и оползней в горных районах и возле малых рек.

Ранее тайфун «Долфин» оставил без электричества более 50 тыс. зданий на юге Японии. Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима. На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Угрозы их жизни нет. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч.