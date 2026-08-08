Тайфун «Долфин» накрыл Японию и оставил без света более 50 тыс. зданий

Более 50 тыс. зданий остались без электричества на юге Японии после прихода тайфуна «Долфин». Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима.

Тайфун «Долфин» оставил без света более 50 тыс. зданий в Японии. Видео © X/ World Updates

На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Угрозы их жизни нет. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч. Следующими под удар стихии могут попасть восточные районы Китая.

Пекин уже повысил уровень экстренного реагирования. В прибрежных районах закрывают порты, останавливают паромы, возвращают рыболовецкие суда в гавани и отменяют часть авиа- и железнодорожных рейсов. Сильный ветер и ливни могут затронуть Шанхай и соседние провинции и продлиться до 12 августа. На Тайване из-за «Долфина» отменили 78 рейсов, большинство из них международные.

Ещё в конце июля синоптики следили за «Долфином» из-за возможного влияния на российский Дальний Восток. Глава Примгидромета Борис Кубай говорил, что один из расчётных сценариев допускал движение тайфуна после Японии в сторону Приморья. При этом специалисты подчёркивали, что на большом сроке траектория вихря может заметно измениться.