Тайфун «Чанми» бушует в Японии: пострадавшие, 48 тысяч домов без света, закрытые аэропорты

Из-за тайфуна «Чанми» в Японии пострадали люди, 48 тысяч домов без света

Обложка © X / Ministry of National Defense, R.O.C.

Тайфун «Чанми», обрушившийся на южные районы Японии, оставил после себя разрушения и пострадавших. По последним данным, в префектуре Окинава травмы получили девять человек, также повреждения зафиксированы как минимум в шести зданиях.

«В префектуре Окинава девять человек получили лёгкие травмы, пострадали шесть зданий» , — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Тем временем погодная ситуация продолжает осложнять работу транспортной системы страны. Из-за приближения тайфуна авиакомпании уже отменили более 300 рейсов. Наиболее серьёзные ограничения затронули аэропорты Миядзаки и Кагосимы на острове Кюсю, который первым принимает на себя удар стихии. А в префектурах Кагосима и Окинава в 47,9 тысячах домовладений нет электричества.

По данным метеорологов, сейчас «Чанми» находится к югу от Кюсю и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра при порывах увеличивается до 35 метров в секунду. Уже к вечеру циклон достигнет южных районов острова, после чего продолжит путь вдоль тихоокеанского побережья.

Синоптики предупреждают, что до конца 3 июня тайфун может пройти рядом с островами Сикоку и Хонсю, а затем приблизиться к столичному региону. После этого ожидается его выход в акваторию Тихого океана.

Власти призывают жителей внимательно следить за предупреждениями экстренных служб и соблюдать меры безопасности на фоне ухудшения погодных условий.

Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 224 человек

Ранее разрушительный тайфун «Калмаэги» привёл к тому, что десятки российских туристов оказались в ловушке на островах Нячанга во Вьетнаме. Из-за остановки паромного сообщения с материком и закрытия всех объектов инфраструктуры многие путешественники, не сумевшие покинуть острова, вынуждены пережидать непогоду в отелях, собрав необходимые вещи и ища безопасные места.

Андрей Бражников
