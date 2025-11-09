Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 224 человек

Число жертв разрушительного тайфуна «Калмаэги», обрушившегося на Филиппины, достигло 224 человек, увеличившись со 188 погибших. Согласно оперативным данным, 109 граждан остаются пропавшими без вести. Актуальную статистику трагедии обнародовал телеканал GMA News со ссылкой на официальные источники в Управлении гражданской обороны республики.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на острове Себу, где стремительные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 158 человек. Суммарное количество пострадавших по всей стране достигло 526 человек, а сотни тысяч филиппинцев были вынуждены экстренно покинуть свои дома в поисках безопасности.

В 53 населённых пунктах официально объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, оценив масштабы катастрофы, подписал указ о введении на территории всей республики режима национального бедствия.

Посольство Российской Федерации на Филиппинах распространило официальные рекомендации для российских граждан, призвав воздержаться от выхода на улицу и избегать поездок в районы, потенциально подверженные наводнениям и оползням. Дипломаты настоятельно советуют внимательно следить за сообщениями местных властей и экстренных служб. По последним данным дипмиссии, среди российских граждан, находящихся на Филиппинах, пострадавших в результате тайфуна не зафиксировано.

Ранее разрушительный тайфун «Калмаэги» привёл к тому, что десятки российских туристов оказались в ловушке на островах Нячанга во Вьетнаме. Из-за остановки паромного сообщения с материком и закрытия всех объектов инфраструктуры многие путешественники, не сумевшие покинуть острова, вынуждены пережидать непогоду в отелях, собрав необходимые вещи и ища безопасные места.