Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 11:33

Отдых превратился в катастрофу: Россияне оказались в ловушке на Филиппинах из-за обрушившегося тайфуна

Российские туристы оказались в ловушке на Филиппинах из-за обрушившегося тайфуна

Мощный тайфун «Калмаеги» парализовал отдых российских туристов на Филиппинах. Около 2000 россиян оказались в ловушке: боятся выходить из отелей или не могут вылететь из-за задержек рейсов. Об этом сообщает SHOT.

Тайфун «Калмаеги» парализовал отдых российских туристов на Филиппинах. Видео © SHOT

По данным Telegram-канала, в ряде отелей отсутствует электричество, наблюдаются задержки авиарейсов, а главный аэропорт Мактан-Себу временно закрыт. Отдыхающие находятся в состоянии паники, многие предпочитают оставаться в своих номерах.

Стихийное бедствие уже унесло жизни как минимум одного человека, вынудив десятки тысяч жителей покинуть свои дома из-за разрушительного ветра и ливней. Наводнения затронули улицы, дома и автомобили. Тайфун продолжает своё движение и, как ожидается, достигнет Вьетнама 6 ноября.

На Камчатке огромная волна едва не смыла в море автомобиль вместе с рыбаками
На Камчатке огромная волна едва не смыла в море автомобиль вместе с рыбаками

Ранее Life.ru писал, что отель с российскими туристами на Кубе разнесло ураганом «Мелисса», который прошёл по странам Карибского бассейна. Жертвами разгула стихии стали более 30 человек. Больше всего погибших от удара стихии — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • филиппины
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar