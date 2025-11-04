Отдых превратился в катастрофу: Россияне оказались в ловушке на Филиппинах из-за обрушившегося тайфуна

Мощный тайфун «Калмаеги» парализовал отдых российских туристов на Филиппинах. Около 2000 россиян оказались в ловушке: боятся выходить из отелей или не могут вылететь из-за задержек рейсов. Об этом сообщает SHOT.

Тайфун «Калмаеги» парализовал отдых российских туристов на Филиппинах. Видео © SHOT

По данным Telegram-канала, в ряде отелей отсутствует электричество, наблюдаются задержки авиарейсов, а главный аэропорт Мактан-Себу временно закрыт. Отдыхающие находятся в состоянии паники, многие предпочитают оставаться в своих номерах.

Стихийное бедствие уже унесло жизни как минимум одного человека, вынудив десятки тысяч жителей покинуть свои дома из-за разрушительного ветра и ливней. Наводнения затронули улицы, дома и автомобили. Тайфун продолжает своё движение и, как ожидается, достигнет Вьетнама 6 ноября.

Ранее Life.ru писал, что отель с российскими туристами на Кубе разнесло ураганом «Мелисса», который прошёл по странам Карибского бассейна. Жертвами разгула стихии стали более 30 человек. Больше всего погибших от удара стихии — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети.