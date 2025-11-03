Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 20:22

На Камчатке огромная волна едва не смыла в море автомобиль вместе с рыбаками

Обложка © Telegram / Камчатка №1

Обложка © Telegram / Камчатка №1

На Камчатке во время штормовой погоды произошёл опасный инцидент с участием рыбаков. Огромная волна едва не смыла автомобиль с людьми в море. Происшествие случилось на дороге между посёлком Октябрьским и мысом Левашова.

Огромная волна едва не смыла в море автомобиль вместе с рыбаками. Видео © Telegram / Камчатка №1

В опубликованных кадрах, снятых непосредственно из салона автомобиля, видны бушующие волны Охотского моря. В какой-то момент мощная волна обрушилась на движущееся вдоль берега транспортное средство, едва не смыв его с дороги в воду.

Бушующий у Кубы шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории, есть первые жертвы
Бушующий у Кубы шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории, есть первые жертвы

Ранее в Мурманской области во время шторма затонула туристическая лодка «Боец» с пассажирами. Согласно данным МЧС, капитан проигнорировал запрет и вывел людей на воду, чтобы показать им северных малых полосатиков (вид китов). Внезапно усилившийся ветер и волны почти потопили судно, оставив над поверхностью лишь нос. Само происшествие случилось в ноябре прошлого года, однако кадры ЧП недавно вновь разошлись в соцсетях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar