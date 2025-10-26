Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

25 октября, 21:18

Бушующий у Кубы шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории, есть первые жертвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxNoz

Тропический шторм «Мелисса», бушующий в Карибском море, усилился до урагана первой категории. Согласно данным Национального центра ураганов США (NHC), максимальная скорость ветра достигла 120 километров в час. Шторм медленно движется на запад-северо-запад со скоростью всего 2 километра в час, создавая высокую угрозу для прибрежных районов.

Власти Гаити сообщили о первых жертвах стихии: три человека погибли, ещё один получил травмы. Экстренные службы продолжают оценку ущерба, а граждан призывают соблюдать меры безопасности и готовиться к наводнениям и разрушениям. Шторм пока остаётся первой категории по шкале Саффира-Симпсона, но при усилении до второй и выше последствия могут стать катастрофическими.

Ранее Life.ru писал о шторме «Буалой» во Вьетнаме, который унёс жизни минимум 12 человек и оставил 17 пропавшими без вести. Стихия сорвала крыши, вызвала отключения электричества и местами спровоцировала торнадо.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юния Ларсон
