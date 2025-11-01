Россия и США
1 ноября, 20:21

Лодка с девятью туристами затонула в Мурманской области во время шторма

Обложка © SHOT

В Мурманской области во время шторма затонула туристическая лодка с девятью пассажирами. По информации МЧС, капитан проигнорировал запрет и вывел людей на воду, чтобы показать им северных малых полосатиков (вид китов). Внезапно усилившийся ветер и волны повергли судно почти полностью под воду, оставив над поверхностью лишь нос лодки. Само происшествие случилось год назад, в ноябре 2024 года, но кадры с ЧП разошлись в соцсетях сегодня.

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки в Мурманской области. Видео © SHOT

К счастью, тогда капитан и все туристы сумели выбраться живыми. Прокуратура сразу же начала проверку по факту инцидента, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности на воде. Оказалось, что капитан туристического судна был пьян.

Ранее Life.ru писал о крушении моторной лодки на реке Каме в Татарстане. Трое пассажиров пропали, ещё двум женщинам удалось самостоятельно доплыть до берега.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

