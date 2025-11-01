Лодка с девятью туристами затонула в Мурманской области во время шторма

В Мурманской области во время шторма затонула туристическая лодка с девятью пассажирами. По информации МЧС, капитан проигнорировал запрет и вывел людей на воду, чтобы показать им северных малых полосатиков (вид китов). Внезапно усилившийся ветер и волны повергли судно почти полностью под воду, оставив над поверхностью лишь нос лодки. Само происшествие случилось год назад, в ноябре 2024 года, но кадры с ЧП разошлись в соцсетях сегодня.