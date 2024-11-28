Капитан туристического судна, затонувшего в Териберке, был пьян

Капитан маломерного судна с туристами, затонувшего накануне в Териберке Мурманской области, был пьян. По информации SHOT, у 66-летнего Андрея Клюшникова нашли алкоголь в крови.

По уточнённым данным, всего на судне были 9 пассажиров — это туристы из Петербурга и Москвы — и два члена экипажа — капитан и помощник.

Сейчас капитан задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».