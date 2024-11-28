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28 ноября, 08:19

Капитан туристического судна, затонувшего в Териберке, был пьян

Капитан маломерного судна с туристами, затонувшего накануне в Териберке Мурманской области, был пьян. По информации SHOT, у 66-летнего Андрея Клюшникова нашли алкоголь в крови.

По уточнённым данным, всего на судне были 9 пассажиров — это туристы из Петербурга и Москвы — и два члена экипажа — капитан и помощник.

Сейчас капитан задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео
Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео

Напомним, 27 ноября группа туристов отправилась в море на маленьком судне «Боец», чтобы посмотреть на китов. Однако из-за шторма посудина на волнах перевернулась и затонула. Некоторые из пассажиров были без спасжилетов, однако удалось спасти всех.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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