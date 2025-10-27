В Севастополе опрокинулся плавучий кран, семь человек госпитализированы

В Севастополе произошла серьёзная авария в акватории Южной бухты, где в ходе проведения работ опрокинулось судно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой случилось опрокидывание судна», — заявил губернатор.

По предварительным данным, в результате инцидента было спасено 15 человек, семеро из которых с травмами лёгкой и средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения города. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сотрудники завода и представители подрядных организаций, ликвидирующие последствия аварии.

Как уточнил Развожаев, для расследования причин происшествия создана специальная комиссия. По предварительной информации, инцидент произошёл с недостроенным тяжёлым плавучим краном ПК-700 «Григорий Просянкин», который планировалось разделить на части для транспортировки в Северодвинск с целью завершения строительства.

