27 октября, 14:57

В Севастополе опрокинулся плавучий кран, семь человек госпитализированы

Плавкран, который перевернулся. Обложка © Telegram / ForPost. Новости Севастополя

В Севастополе произошла серьёзная авария в акватории Южной бухты, где в ходе проведения работ опрокинулось судно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой случилось опрокидывание судна», — заявил губернатор.

По предварительным данным, в результате инцидента было спасено 15 человек, семеро из которых с травмами лёгкой и средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения города. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сотрудники завода и представители подрядных организаций, ликвидирующие последствия аварии.

Как уточнил Развожаев, для расследования причин происшествия создана специальная комиссия. По предварительной информации, инцидент произошёл с недостроенным тяжёлым плавучим краном ПК-700 «Григорий Просянкин», который планировалось разделить на части для транспортировки в Северодвинск с целью завершения строительства.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае два плавкрана столкнулись во время шторма. Один из них, «Азимут-16», затонул недалеко от морского терминала «Чайка». Второй плавкран, «СПК-25/58», получил повреждение корпуса. Утечки нефтепродуктов удалось избежать.

