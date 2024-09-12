В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом

В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с конструкциями железнодорожного моста. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в официальном телеграм-канале.

Момент прохождения судна «Ленанефть 2029» рядом с железнодорожным мостом. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено», — говорится в сообщении.

Прямо сейчас Костромская прокуратура занимается проверкой обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.