В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом
Место инцидента с судном в Костроме. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с конструкциями железнодорожного моста. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в официальном телеграм-канале.
Момент прохождения судна «Ленанефть 2029» рядом с железнодорожным мостом. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено», — говорится в сообщении.
Прямо сейчас Костромская прокуратура занимается проверкой обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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