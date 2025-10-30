Ураган «Мелисса» снёс отель с российскими туристами на Кубе

Ураган «Мелисса» нанёс серьезный ущерб отелю на Кубе, где отдыхали российские туристы. Стихия, пронёсшаяся по странам Карибского бассейна, обрушилась на провинцию Ольгин. Там расположился отель Brisas Guardalavaca Hotel, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сообщениям отдыхающих, ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы на территории отеля. Купание в море и местном бассейне стало невозможным из-за загрязнения воды. Скорость ветра достигала 195 км/ч.

Несмотря на разрушения, в ближайшее время в отель ожидается прибытие новых российских туристов. Стоимость десятидневного тура на двоих в эту гостиницу может достигать 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самый сильный ураган 2025 года «Мелисса» унёс жизни более 30 человек в странах Карибского бассейна. Наибольшее число жертв зафиксировано на Гаити, есть погибшие также на Ямайке и в Доминиканской Республике. Урагану была присвоена высшая, пятая категория опасности.