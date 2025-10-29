Ямайка объявила всю территорию страны зоной бедствия после разрушительного урагана «Мелисса». О ситуации на острове рассказал гражданин России Денис, длительное время проживающий на Ямайке, сообщает SHOT. По словам Дениса, сильнее всего пострадали сельское хозяйство и туристический сектор острова.

Россиянин, живущий на Ямайке, рассказал о последствиях урагана «Мелисса». Видео © SHOT

«Беда этого урагана в том, что он очень медленный. Обычно ураганы пролетают моментально и оставляют разрушение. Этот ураган, он прямо терзает Ямайку. Ураган прошёлся по району, где расположено сельское хозяйство всего острова, всего государства. И оно по факту будет уничтожено полностью. Всё, что попало в эпицентр, всё затопило, всё снесло. Там не осталось практически домов целых, от слова совсем», — рассказал мужчина.

Ураган нанёс серьёзный ущерб городу Негрил, популярному среди туристов благодаря своим пляжам и отелям. Денис также сообщил, что в Сент-Кэттерин «снесло больницу, от неё остались только стены», и что «Мелисса» больше, чем сам остров, что делает ситуацию ещё более катастрофичной.

«Всё выглядит ужасно. Он пошёл по левой части острова, а левая часть острова — это Негрил, самое туристическое место в стране. То есть 80% всех туристов Ямайки живут в Негриле», — добавил россиянин.

Денис проживает на Ямайке уже четыре года. Он переехал на остров из Екатеринбурга. За это время он ни разу не видел ураганов такой мощности. В данный момент информации о погибших и пострадавших россиянах нет. Какие именно разрушения нанёс ураган острову, только предстоит посчитать.

Ранее правительство Ямайки объявило всю территорию страны зоной бедствия в связи с ураганом «Мелисса». Премьер-министр Эндрю Холнесс подчеркнул, что это решение позволит правительству использовать дополнительные ресурсы для защиты населения и реагирования на чрезвычайную ситуацию. Одновременно с объявлением зоны бедствия было продлено действие распоряжения о предотвращении необоснованного завышения цен на товары первой необходимости. Премьер подтвердил, что правительство действовало на опережение для защиты граждан.