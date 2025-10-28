50 тысяч жителей Ямайки остались без света из-за урагана «Мелисса»

Мощный ураган «Мелисса» обрушился на островное государство Ямайка, вызвав масштабные разрушения по всей территории. Стихия оставила без электроснабжения свыше 50 тысяч жителей. На данный момент трое погибших, пишет Mash.

«Во вторник утром ураган «Мелисса» подошёл к берегам Ямайки, став самым мощным штормом, зарегистрированным за всю 174-летнюю историю наблюдений на острове. По данным метеорологов, ураган пересечёт страну по диагонали — войдёт через приход Сент-Элизабет на юге и выйдет в районе Сент-Энн на севере», — передаёт агентство Associated Press.

Наиболее серьёзно пострадали населённые пункты Блэк-Ривер, Сполдинг, Санта-Крус, Джанкшн и Сент-Элизабет. Скорость ветра достигала 280 км/ч, что привело к уничтожению сотен жилых строений. Местные жители сообщают о смываемых потоками воды зданиях и масштабных наводнениях, вызванных выходом рек из берегов.

Особую опасность представляют четырёхметровые волны, продолжающие разрушать прибрежные постройки. Более 100 граждан России, находящихся на курортах Ямайки, были вынуждены укрыться в специально оборудованных защитных помещениях. Недавно Кооперативный институт по исследованию атмосферы университета штата Колорадо обнародовал кадры изнутри урагана «Мелисса» пятой категории.