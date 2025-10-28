Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 15:23

Более 100 россиян оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DarkLens Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DarkLens Studios

На Ямайке в эпицентр мощного урагана «Мелисса» попали более сотни граждан России, сообщает Mash. Среди них — 22 сотрудника российского посольства, а также предприниматели, представители банковской сферы, туристического бизнеса, учёные и другие специалисты.

По данным Национального центра США, «Мелисса» достигла максимальной — пятой — категории по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 282 км/ч, что делает ураган потенциально самым разрушительным в истории острова.

В популярной у российских туристов стране могут ужесточить правила безопасности
В популярной у российских туристов стране могут ужесточить правила безопасности

Местные власти проводят масштабную эвакуацию — на Ямайке подготовлено около 900 убежищ, в основном это переоборудованные школы. Пока в безопасные зоны удалось разместить порядка 1,7 тысяч жителей прибрежных районов.

Российских туристов на острове немного: ежегодно Ямайку посещают около 4 миллионов путешественников, из них граждан РФ — примерно 6 тысяч. Ранее МИД России предупреждал о надвигающемся шторме и рекомендовал запастись водой, продуктами и держать при себе документы на случай эвакуации.

Чудом выжили: Стало известно о нарушениях, которые привели к падению шара с россиянками в ОАЭ
Чудом выжили: Стало известно о нарушениях, которые привели к падению шара с россиянками в ОАЭ

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки «Мелисса» достигнет восточной части Кубы, а затем пройдёт над Багамами и островами Теркс и Кайкос. Ранее ураган уже обрушился на Доминиканскую Республику, где отрезал от внешнего мира более 50 населённых пунктов, повредил около 750 домов и унёс жизни трёх человек.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Нет безопасности: Россиянам сказали, в какие страны лучше не ездить
Нет безопасности: Россиянам сказали, в какие страны лучше не ездить
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ямайка
  • Погода
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar