Более 100 россиян оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке

На Ямайке в эпицентр мощного урагана «Мелисса» попали более сотни граждан России, сообщает Mash. Среди них — 22 сотрудника российского посольства, а также предприниматели, представители банковской сферы, туристического бизнеса, учёные и другие специалисты.

По данным Национального центра США, «Мелисса» достигла максимальной — пятой — категории по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 282 км/ч, что делает ураган потенциально самым разрушительным в истории острова.

Местные власти проводят масштабную эвакуацию — на Ямайке подготовлено около 900 убежищ, в основном это переоборудованные школы. Пока в безопасные зоны удалось разместить порядка 1,7 тысяч жителей прибрежных районов.

Российских туристов на острове немного: ежегодно Ямайку посещают около 4 миллионов путешественников, из них граждан РФ — примерно 6 тысяч. Ранее МИД России предупреждал о надвигающемся шторме и рекомендовал запастись водой, продуктами и держать при себе документы на случай эвакуации.

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки «Мелисса» достигнет восточной части Кубы, а затем пройдёт над Багамами и островами Теркс и Кайкос. Ранее ураган уже обрушился на Доминиканскую Республику, где отрезал от внешнего мира более 50 населённых пунктов, повредил около 750 домов и унёс жизни трёх человек.