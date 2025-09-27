В популярной у российских туристов стране могут ужесточить правила безопасности

В этом году в Турции заметно выросло число инцидентов с туристами. В связи с этим туроператоры предложили разработать новые правила безопасности, в том числе, для регулирования морского трафика. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

«Что касается моря, то особого контроля там нет. В этом году в Турции произошло уже три-четыре крупных аварии на море, поэтому необходимо внедрить регулирование, касающееся частных судов», — сказал он.

В курортных регионах большинство аварий связано с виной неопытных или невнимательных водителей. Он подчеркнул, что правила уже существуют, но часто не соблюдаются. Проблемой также является усталость водителей автобусов и недостаточный контроль технического состояния транспорта.