В популярной у российских туристов стране могут ужесточить правила безопасности
В Турции могут ужесточить правила безопасности из-за инцидентов с туристами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Santorines
В этом году в Турции заметно выросло число инцидентов с туристами. В связи с этим туроператоры предложили разработать новые правила безопасности, в том числе, для регулирования морского трафика. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
«Что касается моря, то особого контроля там нет. В этом году в Турции произошло уже три-четыре крупных аварии на море, поэтому необходимо внедрить регулирование, касающееся частных судов», — сказал он.
В курортных регионах большинство аварий связано с виной неопытных или невнимательных водителей. Он подчеркнул, что правила уже существуют, но часто не соблюдаются. Проблемой также является усталость водителей автобусов и недостаточный контроль технического состояния транспорта.
Ранее в Анталье произошёл трагический инцидент: катер насмерть сбил 42‑летнюю российскую туристку Линарию Музипову на курорте Кемер. Женщина заплыла за буйки для купания, в это время в акватории находился катер, предоставлявший услуги парасейлинга. Кроме того, в одном из престижных отелей Гёйнюка — Transatlantik Hotel SPA — произошёл несчастный случай во время завтрака: обрушился кусок потолка на отдыхающих.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.