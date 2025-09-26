В пятизвёздочном турецком отеле на людей во время завтрака обрушился потолок

В одном из самых престижных отелей турецкого курорта Гёйнюк — Transatlantik Hotel SPA — во время завтрака на людей сверху упал потолок. Об этом сообщает Mash.

Падение потолка на постояльцев отеля в Турции. Видео © Telegram / Mash

Предварительно, причиной аварии стала повышенная влажность в помещении, которая со временем ослабила конструкцию, из-за чего кусок потолка сорвался на людей.

Теперь пятизвёздочный отель должен провести срочный ремонт и проверить безопасность остальных помещений. Гости ждут официальных комментариев от администрации и надеются на быстрое восстановление нормальной работы заведения.

