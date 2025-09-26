Интервидение
26 сентября, 08:52

В пятизвёздочном турецком отеле на людей во время завтрака обрушился потолок

Mash: В 5-звёздочном отеле в турецком Гёйнюке на постояльцев обрушился потолок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evram Nosehy Georges

В одном из самых престижных отелей турецкого курорта Гёйнюк — Transatlantik Hotel SPA — во время завтрака на людей сверху упал потолок. Об этом сообщает Mash.

Падение потолка на постояльцев отеля в Турции. Видео © Telegram / Mash

Предварительно, причиной аварии стала повышенная влажность в помещении, которая со временем ослабила конструкцию, из-за чего кусок потолка сорвался на людей.

Теперь пятизвёздочный отель должен провести срочный ремонт и проверить безопасность остальных помещений. Гости ждут официальных комментариев от администрации и надеются на быстрое восстановление нормальной работы заведения.

Вид на Кремль и песни про Путина: Украинская туристка «попала в котёл» в Турции
Ранее Life.ru рассказывал, как отели Турции и Таиланда вышли на тропу войны с «полотемщиками». Так называются туристов, которые занимают лежаки с раннего утра полотенцами, а затем идут спать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

