Вид на Кремль и песни про Путина: Украинская туристка «попала в котёл» в Турции
Украинская туристка возмутилась из-за заселения в отель Кремль в Турции
Отель «Кремль» в Турции. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kremlinpalacehotel
Украинская туристка купила горячую путёвку в Турцию и неожиданно для себя самой оказалась заселена в отель с названием «Кремль». Разгневанная путешественница рассказала о своей ситуации в соцсетях.
Украинская туристка негодует из-за заселения в турецкий отель «Кремль». Видео © Украинские соцсети
Девушка заявила, что туроператор не предупредил о названии гостиницы, и пригрозила подать судебный иск. На опубликованных ею видео видна территория отеля, стилизованная под архитектурный комплекс Московского Кремля, а на вечерниках играет песня «Такого как Путин».
Ранее курьёз случился с двумя американскими туристками, которые собирались улететь из Рима в Ниццу, но в результате оказались в Тунисе. Предположительно, кассир перепутал схожие по звучанию слова и неверно оформил билеты, а девушки их не проверили.