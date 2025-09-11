«Tunis» вместо «to Nice»: Американские туристки улетели в Тунис вместо Ниццы
Две туристки из США, планировавшие вылететь из Рима в Ниццу, по ошибке оказались на борту самолёта, направляющегося в Тунис. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на вирусное видео, опубликованное одной из путешественниц в TikTok.
Американки улетели в Тунис из-за ошибки при бронировании авиабилетов. Видео © TikTok / brittneydzialo_
По информации издания, девушки при покупке билетов попросили «to Nice», однако кассир расслышал «Tunis» и оформил билеты в столицу Туниса. Путешественницы не перепроверили данные в билетах, и только оказавшись на борту самолёта, поняли, что летят не в Европу. Они попытались покинуть салон, но их багаж уже был загружен.
В своём видео, опубликованном в TikTok, одна из девушек показывает, как они садятся на рейс Tunisair из Рима (FCO) в Тунис (TUN). В итоге американкам пришлось долететь до Туниса, где они приобрели билеты в Ниццу. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях, где многие упрекнули девушек в невнимательности.
Ранее сообщалось, что в России вновь выявили случай овербукинга авиакомпанией S7. Пассажирка не смогла зарегистрироваться на свой рейс из Новосибирска в Иркутск, и ей пришлось вылететь на 14 часов позже. В качестве компенсации авиаперевозчик предложил ей ваучер на сумму 3000 рублей. Девушка приобрела билет за месяц до вылета за 11 000 рублей. Однако в день регистрации система выдала ошибку. Авиакомпания отказалась возмещать ущерб в полном объёме.