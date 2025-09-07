Россиянку с билетом без места не пустили в самолёт и пытались задобрить ваучером на 3 тысячи

В России вновь зафиксирован случай с овербукингом от авиакомпании S7. Девушка не смогла зарегистрироваться на свой рейс из Новосибирска в Иркутск и улетела на 14 часов позже, взамен перевозчик предложили ей лишь ваучер на 3000 рублей. О случившемся сообщает SHOT.

Новый случай овербукинга в РФ. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл 4 сентября. Билеты россиянка приобрела за месяц до вылета за 11 000 рублей. В день регистрации сайт выдал ошибку и не дал ей пройти необходимую процедуру. По телефону сотрудница компании заверила, что пассажирка сможет спокойно пройти регистрацию в аэропорту. Однако перед вылетом ей дали только билет без места и предупредили, что она, возможно, не полетит. Рядом было ещё несколько человек с такой же проблемой, уверяет пострадавшая.

В итоге девушку не пустили на посадку, а дали ваучер, от которого она отказалась и потребовала нормальной компенсации. Улететь россиянка смогла только на следующий день, авиакомпания отказалась возмещать ущерб от овербукинга в полном объёме.