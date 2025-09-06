Миллиардные потери: В Госдуме хотят изменить правила возврата авиабилетов

Авиакомпаниям следует полностью возвращать деньги за билеты, если пассажиры сдали их в течение 14 дней с момента покупки, полагает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он направил министру транспорта Андрею Никитину письмо с просьбой внести изменения в правила возврата. Соавтором инициативы выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

По словам Миронова, исключением из этого правила могут стать случаи, когда билеты приобретались по специальным промо- тарифам с особыми условиями. Он добавил, что авиакомпании часто удерживают значительные суммы при возврате, из-за чего граждане обращаются в Роспотребнадзор.

Это одна из наиболее распространённых категорий жалоб в сфере транспортных услуг, а финансовые потери пассажиров достигают миллиардов рублей, подчеркнул парламентарий. Особенно актуальной проблема стала на фоне массовых сбоев в работе аэропортов, когда многим пассажирам пришлось сдавать билеты и искать альтернативный транспорт.