Пассажиров авиарейса вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

Пассажиры рейса Virgin Australia были вынуждены справлять нужду в бутылки из-за поломки всех туалетов на борту. Об инциденте сообщил новостной портал News.com.au.

Чрезвычайная ситуация произошла 28 августа во время шестичасового перелёта с острова Бали в австралийский Брисбен. Сначала вышел из строя санузел в хвосте самолёта, а затем отказали и два других туалета. Экипаж объявил, что пассажирам придётся использовать бутылки или справлять нужду непосредственно в имеющиеся в уборных ёмкости.

«Одна пожилая женщина не смогла удержаться и испытала унижение, обмочившись на публике», — рассказала одна из пассажирок изданию The Australian. Она также добавила, что к концу полёта в салоне распространился стойкий неприятный запах.

В Virgin Australia подтвердили факт произошедшего и принесли клиентам официальные извинения. Представители авиакомпании отметили, что всем пассажирам этого рейса будет полностью компенсирована стоимость перелёта.