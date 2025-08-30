Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 19:01

Пассажиров авиарейса вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

Пассажиры авиакомпании Virgin Australia мочились в бутылки из-за поломки туалетов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /bookzv

Пассажиры рейса Virgin Australia были вынуждены справлять нужду в бутылки из-за поломки всех туалетов на борту. Об инциденте сообщил новостной портал News.com.au.

Чрезвычайная ситуация произошла 28 августа во время шестичасового перелёта с острова Бали в австралийский Брисбен. Сначала вышел из строя санузел в хвосте самолёта, а затем отказали и два других туалета. Экипаж объявил, что пассажирам придётся использовать бутылки или справлять нужду непосредственно в имеющиеся в уборных ёмкости.

«Одна пожилая женщина не смогла удержаться и испытала унижение, обмочившись на публике», — рассказала одна из пассажирок изданию The Australian. Она также добавила, что к концу полёта в салоне распространился стойкий неприятный запах.

В Virgin Australia подтвердили факт произошедшего и принесли клиентам официальные извинения. Представители авиакомпании отметили, что всем пассажирам этого рейса будет полностью компенсирована стоимость перелёта.

Ещё одна фобия в копилку: Пассажирка самолёта навсегда потеряла слух из-за разгерметизации салона

Ранее сообщалось, что на борту рейса Анталья — Москва пассажиры потеряли сознание из-за жары и отсутствия кондиционирования. Два часа люди ждали вылета самолёта прямо в салоне, без права выйти и подышать воздухом.

BannerImage
Юлия Сафиулина
