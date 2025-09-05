Петербурженка «творческой профессии» «забыла» про миллионы в сумке и попыталась улететь в Сербию

В Санкт-Петербурге пассажирка аэропорта Пулково попала в серьёзные неприятности из-за попытки вывезти за границу крупную сумму денег, которую она не объявила таможне. Уголовное дело было возбуждено после того, как сотрудники таможни обнаружили у женщины и её сына приличное состояние в разных валютах прямо в их багаже. О подробностях сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Женщина вместе с сыном собиралась улететь в Сербию. На вопрос таможенников о наличии денег она ответила, что везёт с собой примерно миллион рублей в иностранной валюте. Однако проверка показала совсем другое. У её сына в багаже нашли 8,5 тысячи евро, а у самой пассажирки — 9,7 тысячи долларов. Но и это было не всё: в её собственной сумке обнаружили ещё две солидные пачки российских пятитысячных купюр. В итоге общая сумма оказалась почти 3 миллиона рублей.

Как позднее призналась сама задержанная, она надеялась, что эти деньги никто не найдёт, и поэтому не стала их декларировать. Про пачки рублей она и вовсе «забыла». Женщина объяснила, что накопила эти средства благодаря своей «востребованной творческой профессии», а везла их за границу просто для развлечений. Но, как выяснилось, теперь ей грозит уголовное дело за контрабанду наличных в особо крупном размере.