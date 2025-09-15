Владимир Путин
15 сентября, 12:47

Отели Турции и Таиланда вышли на тропу войны с «полотемщиками»

SHOT ПРОВЕРКА: Отели начали запрещать туристам занимать лежаки с раннего утра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slava296

В отелях Турции, Вьетнама и Таиланда началась борьба с «полотемщиками» — туристами, которые занимают лежаки с раннего утра полотенцами, а затем идут спать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

В отелях начали бороться с отдыхающими, занимающими шезлонг с раннего утра. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Теперь сотрудники отеля, видя, что полотенце лежит без хозяина больше 15-30 минут, освобождают лежак. Вернуть своё полотенце расстроенные отдыхающие могут в пункте выдачи. Туристы разделились на два лагеря — одни довольны нововведением, а вот самим «полотемщикам» подобные правила пришлись не по вкусу.

Ранее Life.ru сообщал, что зумеры начали массово бронировать номера в санаториях Крыма. Грязелечение и оздоровительные процедуры теперь привлекают молодое поколение больше, чем шумные вечеринки. Большинство санаториев полуострова почти полностью загружены.

Полина Никифорова
