Отели Турции и Таиланда вышли на тропу войны с «полотемщиками»
SHOT ПРОВЕРКА: Отели начали запрещать туристам занимать лежаки с раннего утра
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slava296
В отелях Турции, Вьетнама и Таиланда началась борьба с «полотемщиками» — туристами, которые занимают лежаки с раннего утра полотенцами, а затем идут спать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
В отелях начали бороться с отдыхающими, занимающими шезлонг с раннего утра. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА
Теперь сотрудники отеля, видя, что полотенце лежит без хозяина больше 15-30 минут, освобождают лежак. Вернуть своё полотенце расстроенные отдыхающие могут в пункте выдачи. Туристы разделились на два лагеря — одни довольны нововведением, а вот самим «полотемщикам» подобные правила пришлись не по вкусу.
