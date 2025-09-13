Найден самый дешёвый курорт Чёрного моря, где можно отдохнуть за 5 тысяч

Аналитики сравнили семь популярных туристических направлений на черноморском побережье Краснодарского края по средней стоимости одного дня отдыха в бархатный сезон. В список самых востребованных курортов вошли Сочи, Сириус, Анапа, Краснодар, Геленджик, Новороссийск и Туапсе. Средняя цена однодневного отдыха в этих городах составляет около 8,4 тысячи рублей.

В эту сумму включены несколько основных расходов. Проживание — стоимость одной ночи в самом бюджетном номере отеля, расположенного в черте города. Питание — два приёма пищи в кафе или ресторане, при этом завтрак обычно входит в стоимость проживания. Средний чек в заведениях питания рассчитывался из трёх позиций: салата или первого блюда, второго блюда и напитка. Развлечения — одно мероприятие в день, например, посещение аквапарка, дельфинария, канатной дороги.

Расчёт велся по средней стоимости на одного взрослого в будний день. Самым бюджетным вариантом для отдыха в бархатный сезон оказался Туапсе, где средняя стоимость дня отдыха составляет 5648 рублей. В городе зафиксированы самые низкие цены среди всех локаций по всем трём категориям: жильё (от 2910 рублей за ночь), питание (2038 рублей за два приёма пищи) и особенно развлечения (около 700 рублей). Однако выбор развлечений ограничен по сравнению с другими городами.

Второе место по доступности занимает Краснодар, где средний день отдыха обходится примерно в 6464 рубля, а на третьем месте расположилась Анапа с показателем 8359 рублей. В этих городах относительно доступные цены на еду и развлечения, однако стоимость гостиничных номеров в Анапе заметно выше, чем в столице региона, что объясняется близостью к морю и высоким спросом на бронирование, сообщает «Газета.ru».