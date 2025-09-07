Секретные даты: Россияне могут понежиться на пляжах Турции, Греции и Кипра со скидкой 40%

Сегодня понятие «низкий туристический сезон» считается анахронизмом, поскольку ценообразование на отдых определяется не только сезонностью, но и другими факторами, предупредила председатель независимого профсоюза Дарья Митина. По её словам, на курортах Чёрного моря пик цен приходится не только на лето, но и на весь бархатный сезон — вплоть до конца сентября. Снижение стоимости проживания начинается только в октябре.

Эксперт по премиум-туризму Виктория Ерина добавила, что низкий сезон — это не просто возможность экономить, а о создании особой атмосферы, о возможности отдыхать свободно, когда сервис становится внимательнее, пляжи — просторнее, а впечатления — ярче. Так, октябрь считается идеальным временем для отдыха в Турции, Греции и на Кипре, поскольку море ещё теплое, а цены могут быть на 30–40% ниже пика сезона.

В феврале и марте лучше всего отправляться в страны Юго-Восточной Азии. Ноябрь — удачное время для поездок в ОАЭ, когда и температура воздуха, и моря комфортны, а цены снижаются. А начало июня — это возможность насладиться летним отдыхом до того, как туристический поток достигнет своего пика.