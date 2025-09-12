Бабушки, подвиньтесь! Зумеры подсели на грязелечение и оккупировали санатории Крыма
Зумеры бронируют номера в санаториях Крыма, чтобы отдохнуть осенью по-взрослому
Санатории в Крыму переживают новый виток популярности, спрос на подобный отдых вырос на 40% в текущем году. По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, большинство санаториев полуострова почти полностью загружены. При этом пенсионеров по количеству бронирований переплюнули зумеры.
«Основной поток осенних отдыхающих едет именно за оздоровлением в санатории и пансионаты с лечебными процедурами», — заявил кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев.
Бархатный сезон считается идеальным временем для санаторного отдыха, поскольку позволяет комфортно переносить оздоровительные процедуры. В этом же сезоне наблюдается значительное «омоложение» аудитории санаториев. Если раньше основными клиентами были люди старше 50 лет, то сейчас всё больше миллениалов и зумеров выбирают здоровый отдых вместо традиционных развлечений.
Фото из крымских санаториев вызывают большой интерес, а современное оборудование, лечебно-оздоровительные программы и целебные грязи привлекают всё больше посетителей. Кроме того, номерной фонд постепенно модернизируется до уровня современных отелей.
На данный момент номера в самых доступных по цене санаториях на начало сентября уже забронированы, но ещё есть возможность оформить отдых на вторую половину сентября и начало октября. Синоптики прогнозируют тёплую погоду, а температура моря останется комфортной для купания. В связи с большим потоком туристов, мэр Ялты Янина Павленко объявила о продлении курортного сезона до 15 октября.
Ранее сообщалось, что около 70% россиян отдают предпочтение отечественным санаториям, а не зарубежным пляжным курортам. При этом 46% опрошенных ценят возможность совмещения лечения и отдыха, а 41% считают природу и экологию важными факторами восстановления. На втором месте по популярности оказался активный отдых, который предпочитают 25% респондентов.