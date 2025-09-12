Бабушки, подвиньтесь! Зумеры подсели на грязелечение и оккупировали санатории Крыма

Санатории в Крыму переживают новый виток популярности, спрос на подобный отдых вырос на 40% в текущем году. По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, большинство санаториев полуострова почти полностью загружены. При этом пенсионеров по количеству бронирований переплюнули зумеры.

«Основной поток осенних отдыхающих едет именно за оздоровлением в санатории и пансионаты с лечебными процедурами», — заявил кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев.

Бархатный сезон считается идеальным временем для санаторного отдыха, поскольку позволяет комфортно переносить оздоровительные процедуры. В этом же сезоне наблюдается значительное «омоложение» аудитории санаториев. Если раньше основными клиентами были люди старше 50 лет, то сейчас всё больше миллениалов и зумеров выбирают здоровый отдых вместо традиционных развлечений.

Фото из крымских санаториев вызывают большой интерес, а современное оборудование, лечебно-оздоровительные программы и целебные грязи привлекают всё больше посетителей. Кроме того, номерной фонд постепенно модернизируется до уровня современных отелей.

На данный момент номера в самых доступных по цене санаториях на начало сентября уже забронированы, но ещё есть возможность оформить отдых на вторую половину сентября и начало октября. Синоптики прогнозируют тёплую погоду, а температура моря останется комфортной для купания. В связи с большим потоком туристов, мэр Ялты Янина Павленко объявила о продлении курортного сезона до 15 октября.