В России расширят показания для лечения в санаториях
Потеря слуха из-за шума может стать основанием для путёвки в санаторий
Минздрав планирует расширить перечень показаний для санаторно-курортного лечения. Ведомство предложило включить в список потерю слуха, вызванную воздействием шума. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что лечение потери слуха, возникшей вследствие шумового воздействия, может проводиться с использованием методов санаторно-курортной терапии, включая применение минеральных вод, лечебных грязей и благоприятного климата.
Проект приказа от 11 августа предусматривает внесение изменений в действующий перечень медицинских показаний. В частности, предлагается добавить «шумовые эффекты внутреннего уха» (код H83.3 по МКБ) I, II и III степени.
В настоящее время в перечне показаний для взрослых уже значатся различные заболевания уха, включая нейросенсорную тугоухость и отосклероз. Нововведение позволит пациентам с профессиональной или иной шумовой тугоухостью получать санаторное лечение за счёт средств ОМС.
Документ проходит общественное обсуждение. В случае принятия изменений, они будут внесены в приложение №2 к приказу Минздрава №143н от 27 марта 2024 года. Эксперты подчёркивают, что курортное лечение может быть эффективным методом реабилитации при нарушениях слуха, вызванных длительным воздействием шума.
