В России растёт спрос на санаторный отдых вместо зарубежных пляжей

Почти 70% россиян предпочитают отечественные санатории зарубежным пляжным курортам. Такие данные исследования представила пресс-служба компании «КОРТРОС», опросившая совершеннолетних жителей городов России в июле–августе 2025 года.

Согласно исследованию, 67% граждан выбирают санаторно-курортный отдых внутри страны, при этом 46% респондентов ценят возможность совмещения лечения с отдыхом, а 41% считают природу и экологию ключевым фактором восстановления. На втором месте по популярности оказался активный досуг, который предпочитают 25% опрошенных.

«Результаты нашего исследования показывают, что санаторно-курортный отдых стал важной частью культуры здоровья. Сегодня люди стали больше заботиться о себе и изучать возможности внутреннего туризма в том числе в те локации, где можно совмещать отдых с санаторным лечением», — приводит РИАМО слова директора по продукту ГК «КОРТРОС» Ольги Кавжарадзе.

Эксперты отмечают устойчивый рост спроса на оздоровительный отдых в России с 2020 года. По данным ЕМИСС, в 2024 году российские санатории приняли 7,3 млн человек, что на 4% больше показателя предыдущего года и на 21% превышает данные десятилетней давности. Наиболее востребованными остаются курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, а также отдельные локации с сильным брендом, такие как Белокуриха в Алтайском крае и Усть-Качка в Пермском крае.