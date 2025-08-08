Глава Альянса турагентств раскрыл, на каких курортах россияне травятся чаще и реже всего

Если брать туристов со всего мира, то больше всего отравлений, конечно, происходит в Индии. Жаркий климат, полная антисанитария. Но если люди едят в отеле, то всё относительно нормально. А так на первое место поставлю, конечно, Африку. Там низкие нормы санитарного контроля просто повсеместно. То же самое примерно видим в Азии, но чуть в меньшей степени.