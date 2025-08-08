Глава Альянса турагентств раскрыл, на каких курортах россияне травятся чаще и реже всего
Эксперт Мкртчян: Турция, страны Азии и Африки — лидеры по отравлениям туристов
Больше всего отравлений туристов со всего мира происходит в Индии, а также других странах Азии и в Африке, однако подобные случаи встречаются в любой стране мира, рассказал Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Эксперт составил рейтинг курортов, где россияне травятся чаще и реже всего.
Если брать туристов со всего мира, то больше всего отравлений, конечно, происходит в Индии. Жаркий климат, полная антисанитария. Но если люди едят в отеле, то всё относительно нормально. А так на первое место поставлю, конечно, Африку. Там низкие нормы санитарного контроля просто повсеместно. То же самое примерно видим в Азии, но чуть в меньшей степени.
Также в «топе» по отравлениям Турция: там ежегодно отдыхает несколько миллионов наших туристов.
А вот почти невозможно отравиться и в отелях, и на улице в скандинавских странах: Норвегии, Швеции, Финляндии. Всё дело в прохладном климате и еде без специй.
Напомним, сообщения об отравлении россиян на курортах в летний сезон появляются почти каждую неделю. Так, недавно на Кубе десятки наших туристов отравились морепродуктами в дорогом отеле, затем десятки российских путешественников пожаловались на ухудшение самочувствия после отдыха в престижном отеле в турецкой Аланье. Неспокойно и на отечественных курортах: на Кубани 12 человек стали жертвами домашней чачи, купленной на рынке. Туристы решили попробовать местные горячительные напитки, но умерли от отравления метилом.