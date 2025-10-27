Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 19:37

Опубликовано видео, снятое изнутри воронки урагана «Мелисса» высшей категории

В Сети появились кадры урагана «Мелисса» пятой категории. Сейчас вихрь бушует неподалёку от Ямайки. Видео опубликовано Кооперативным институтом по исследованию атмосферы университета штата Колорадо.

Ураган «Мелисса». Видео © CIRA CSU

Скорость ветра урагана достигает 230 километров в час. На видео с борта Международной космической станции видна гигантская воронка, движущаяся к острову. По прогнозам синоптиков, вихрь достигнет побережья в течение суток.

Бушующий у Кубы шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории, есть первые жертвы
Бушующий у Кубы шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории, есть первые жертвы

Ещё днём ранее национальный центр США по наблюдению за ураганами информировал, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Он двигался в западном направлении со скоростью 6 км/ч, а максимальная скорость ветра в эпицентре достигала 51 м/с.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © CIRA CSU

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Погода
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar