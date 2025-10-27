Опубликовано видео, снятое изнутри воронки урагана «Мелисса» высшей категории

В Сети появились кадры урагана «Мелисса» пятой категории. Сейчас вихрь бушует неподалёку от Ямайки. Видео опубликовано Кооперативным институтом по исследованию атмосферы университета штата Колорадо.

Ураган «Мелисса». Видео © CIRA CSU

Скорость ветра урагана достигает 230 километров в час. На видео с борта Международной космической станции видна гигантская воронка, движущаяся к острову. По прогнозам синоптиков, вихрь достигнет побережья в течение суток.

Ещё днём ранее национальный центр США по наблюдению за ураганами информировал, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Он двигался в западном направлении со скоростью 6 км/ч, а максимальная скорость ветра в эпицентре достигала 51 м/с.