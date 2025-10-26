Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 04:04

Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, стихия движется в западном направлении со скоростью 6 км/ч, а максимальная скорость ветра в эпицентре достигает 51 м/с.

В настоящее время ураган находится в 200 километрах к юго-востоку от Кингстона — столицы Ямайки. Несмотря на относительно близкое расположение к островному государству, официальные штормовые предупреждения пока не объявлялись.

Российских туристов на Кубе предупредили о приближении яростного шторма «Мелисса»
Российских туристов на Кубе предупредили о приближении яростного шторма «Мелисса»

Ранее власти Гаити сообщили о первых жертвах стихии: три человека погибли, ещё один получил травмы. Экстренные службы продолжают оценку ущерба, а граждан призывают соблюдать меры безопасности.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ямайка
  • гаити
  • Куба
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar