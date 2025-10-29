Россия и США
29 октября, 02:45

Ямайка объявлена зоной бедствия из-за урагана «Мелисса»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / simonovstas

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил всю территорию страны зоной бедствия в связи с обрушившимся на остров ураганом «Мелисса». Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

По словам премьера, это решение позволит правительству использовать дополнительные инструменты для реагирования на стихийное бедствие и защиты населения. Одновременно с объявлением зоны бедствия правительство продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен на товары первой необходимости.

«Мы действовали на опережение, объявив зону угрозы, когда система приближалась к Ямайке. Ураган «Мелисса», беспрецедентная система пятой категории, сейчас продвигается через остров. Это требует нового законодательного положения в рамках Закона об управлении рисками стихийных бедствий. Точно так же мы должны продолжать поддерживать стабильность, защищать потребителей и предотвращать любые случаи эксплуатации в то время, когда граждане запасаются едой, водой и другими припасами», — говорится в заявлении офиса премьера.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса», обрушившийся на Ямайку, оставил без электроснабжения более 50 тысяч жителей, погибли три человека. Наиболее серьёзно пострадали населённые пункты Блэк-Ривер, Сполдинг, Санта-Крус, Джанкшн и Сент-Элизабет. Скорость ветра достигала 280 км/ч, что привело к уничтожению сотен жилых строений. Местные жители сообщают о смываемых потоками воды зданиях и масштабных наводнениях, вызванных выходом рек из берегов.

Антон Голыбин
